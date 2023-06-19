В МИД России прокомментировали слова президента Чехии о россиянах
Москва, 19 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше, вызывает сожаление, заявил 19 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Это выражает ту степень русофобии, которая сегодня воцарилась в странах Западной Европы. По этому поводу можно только сожалеть», — сказал Грушко ТАСС.
Сообщалось, что президент Чехии призвал следить за проживающими на Западе россиянами «гораздо пристальнее, чем раньше». Он напомнил, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан.
Глава чешского МИД Ян Липавский в свою очередь заявлял, что власти Чехии в своей внешней политике исходят из того, что Россия будет представлять угрозу для Европы ещё 10 лет. Он уточнил, что европейские страны ещё не готовы к конфронтации с Россией на продолжительный период времени, однако с каждым новым пакетом антироссийских санкций они, по его мнению, всё ближе и ближе к «более выгодной позиции».
Как сообщало ИА Регнум, российские политики и эксперты постоянно говорят о проявлениях в странах Запада нетерпимости к России и её гражданам. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, загранучреждениям в США приходится работать в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии.
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов предупредил о том, что банки Евросоюза будут блокировать операции российских граждан, отказываясь признавать какие-либо их права.