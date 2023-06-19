Москва, 19 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше, вызывает сожаление, заявил 19 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Это выражает ту степень русофобии, которая сегодня воцарилась в странах Западной Европы. По этому поводу можно только сожалеть», — сказал Грушко ТАСС.

Сообщалось, что президент Чехии призвал следить за проживающими на Западе россиянами «гораздо пристальнее, чем раньше». Он напомнил, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан.

Глава чешского МИД Ян Липавский в свою очередь заявлял, что власти Чехии в своей внешней политике исходят из того, что Россия будет представлять угрозу для Европы ещё 10 лет. Он уточнил, что европейские страны ещё не готовы к конфронтации с Россией на продолжительный период времени, однако с каждым новым пакетом антироссийских санкций они, по его мнению, всё ближе и ближе к «более выгодной позиции».

Как сообщало ИА Регнум, российские политики и эксперты постоянно говорят о проявлениях в странах Запада нетерпимости к России и её гражданам. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, загранучреждениям в США приходится работать в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии.

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов предупредил о том, что банки Евросоюза будут блокировать операции российских граждан, отказываясь признавать какие-либо их права.