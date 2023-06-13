Москва, 13 июня, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Блокировка счетов и ограничение в осуществлении денежных переводов банка Revolut для граждан России и Белоруссии вызовет цепную реакцию и среди многих других зарубежных банков, хоть это и является шагом к ущемлению прав человека. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS Revolut

Ранее СМИ сообщили, что британо-литовский банк Revolut начал блокировать операции россиян, проживающих в Европе. С проблемами столкнулись граждане, находящиеся в Латвии и Франции. В пресс-службе банка пояснили, что вводят ограничения для счетов граждан России и Белоруссии, исполняя требования регулирующих органов Европейского союза. Чтобы продолжить пользоваться услугами банка, по новым нормам клиентам из России и Белоруссии необходимо предоставить документы, позволяющие проживать на территории Евросоюза — это либо стандартную карточку вида на жительство в указанной стране, либо визу D сроком на 180 дней. В противном случае банк будет блокировать входящие переводы. Revolut оставался одной из немногих кредитных организаций, где можно было открыть счет в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе.

«Большое количество банков в Евросоюзе будет блокировать операции российских граждан. Мы увидим ещё много стран и много банков прежде всего в ЕС, которые не будут признавать никаких прав за гражданами России. Это нельзя объяснить санкциями против государства, это незаконные, противоречащие нормам международного права ограничения, суть которых в том, что на наших граждан не распространяются права человека», — указал Колташов.

Эксперт также напомнил, что и в некоторых нейтральных странах, например, в Турции и Казахстане, соотечественники сталкиваются с подобной проблемой. По мнению Колташова, серьёзную тревогу вызывали ограничения во Франции, когда гражданам из России запретили полноценно пользоваться банковскими картами — снимать, переводить, оплачивать покупки. Экономист допустил, что распространение русофобии ведёт к тому, что даже тем гражданам России, кому удалось обзавестись европейским паспортом, лучше не афишировать место своего рождения, чтобы к ним тоже не начали применять ограничительные, дискриминационные меры только на основании того, где они родились.

«Нашим соотечественникам придётся осознать, что в Евросоюзе закона нет. Права нет. Страны ЕС — это контролируемые США территории, на которых россияне прав не имеют. Просто проявляется это пока не тотально», — отметил Колташов.

Также экономист добавил, что в условиях таких серьёзных ограничений и проблем с банковскими карточками гражданам России за рубежом остаётся пользоваться только наличными.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля, в СМИ появилась информация о начале блокировки инвестиционных счетов россиян в крупнейшем банке ОАЭ ENBD. Российские клиенты банка начали получать письма с информацией о том, что если они не являются резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны, то их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет. Вывести с него средства россияне не смогут.

В то же время глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов спрогнозировал уход примерно 50 иностранных банков с российского рынка в ближайшие три года. Эксперт пояснил, что причины и вероятность такого исхода во многом определяются типами банков.