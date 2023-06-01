Москва, 1 июня, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Загранучреждения России в США работают в очень сложных условиях, сообщается 1 июня в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии», — говорится в сообщении.

Дипломат добавила, что работа загранучреждений проходит на фоне вводимых против сотрудников ограничений, оказываемого психологического давления и вербовочных подходов спецслужб США. Как заявила Захарова, дипломатам в США фактически отказали в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страна выстоит в условиях гибридной войны, развязанной против неё США и их союзниками. Лавров указал, что масштабная «русофобская кампания» затронула и дипломатов. Министр добавил, что российские сотрудники загранучреждений в США работают в экстремальных условиях, зачастую с риском для жизни и здоровья. Он также отметил работу российских загранучреждений в деле продвижения правдивой и объективной информации о России в медийном пространстве.