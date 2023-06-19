Пекин, 19 июня, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Китай мог бы использовать свой политический вес, чтобы повлиять на Россию для достижения «справедливого мира» на Украине. Об этом 19 июня заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время переговоров с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, написала в социальной сети пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.

IMAGO/Christian Spicker/ www. imago-images.de Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

«Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира», — написала Гаммелин, уточнив, что во время переговоров Ли Кэцян и Штайнмайер подробно рассмотрели глобальные вопросы и двусторонние отношения.

Она обратила внимание на то, что в настоящее время КНР является крупнейшим партнёром Германии по торговле товарами, сотрудничество остается важным вопросом, при этом оно изменилось в последние годы.

«Китай — партнёр для Германии и Европы, но при этом всё больше становится конкурентом и соперником на политической арене», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что США не хотят конфликта с Китаем и начала новой холодной войны. Он отметил, что США не стремятся к новой холодной войне, не хотят изменить систему КНР, не стремятся противостоять Китаю путём укрепления альянсов и не намерены вступать в конфликт с КНР.

Представители США договорились с Китаем о проведении встреч на «рабочем уровне» для ответов на конкретные вопросы. Переговоры Блинкена и Цинь Гана позволили сторонам добиться прогресса в вопросах восстановления коммуникаций.

По словам министра иностранных дел КНР, главной проблемой китайско-американских отношений является тайваньский кризис и обострение ситуации в регионе. Цинь Ган также отметил, что Тайвань представляет наибольший риск для китайско-американских отношений, которые переживают не лучшие времена.

Глава МИД Китая Цинь Ган 18 июня на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном, прибывшим в столицу КНР заявил, что отношения Пекина и Вашингтона в последнее время достигли самого низкого уровня за всю историю отношений двух стран. Он подчеркнул, что Пекин стремится к тому, чтобы выстроить стабильные, предсказуемые и конструктивные отношения с Вашингтоном.