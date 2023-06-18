Пекин, 18 июня, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Отношения Пекина и Вашингтона в последнее время достигли самого низкого уровня за всю историю отношений двух стран. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган 18 июня на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном, прибывшим в столицу КНР.

«В настоящее время китайско-американские отношения находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. Это не отвечает интересам народов КНР и США», — сказал Цинь Ган.

Китайский министр также отметил, что основным фактором, который испортил отношения между государствами, стал вопрос по Тайваню. Он подчеркнул, что Пекин стремится к тому, чтобы выстроить стабильные, предсказуемые и конструктивные отношения с Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен прибыл в Пекин 18 июня. Это первый визит главы Госдепа США в Китай с 2018 года. При этом перед его прилётом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин упрекнула американскую сторону в провоцировании конфликта из-за Тайваня. Она подчеркнула, что, если это произойдёт, то вина будет на американских военных, так как Китай не проводит военные учения у берегов США.

В то же время девять членов Конгресса США от Республиканской партии призвала Блинкена сразу после визита в Китай посетить Тайвань. По их мнению, это будет четким сигналом Пекину, что Вашингтон не допустит «провокаций» со стороны КНР.