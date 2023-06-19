Блинкен заявил, что США не ищут конфликта с Китаем
Энтони Блинкен заявил Си Цзиньпину, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем
Пекин, 19 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. США не хотят конфликта с Китаем и начала новой холодной войны. Об этом 19 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен председателю КНР Си Цзиньпину.
По его словам, США соблюдают обещания президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
«США не стремятся к новой холодной войне, не хотят изменить систему КНР, не стремятся противостоять Китаю путём укрепления альянсов и не намерены вступать в конфликт с КНР», — приводит Центральное телевидение Китая слова Блинкена.
Он также добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают обменов с Пекином на высоком уровне и надеются поддерживать свободное общение, а также, что КНР будет ответственно относиться к существующим между государствами разногласиям, стремиться к сотрудничеству и диалогу.
По информации журналистов, в ходе встречи Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену.
Как передавало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин 19 июня в Пекине принял госсекретаря США Энтони Блинкена. Он отметил, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.
Накануне своего визита в Китай Блинкен заявлял, что Вашингтон не имеет доказательств того, что КНР поставляет оружие РФ, но есть беспокойство из-за того, что китайские и российские фирмы обмениваются технологиями.