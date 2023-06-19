Пекин, 19 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. США не хотят конфликта с Китаем и начала новой холодной войны. Об этом 19 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен председателю КНР Си Цзиньпину.

IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

По его словам, США соблюдают обещания президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

«США не стремятся к новой холодной войне, не хотят изменить систему КНР, не стремятся противостоять Китаю путём укрепления альянсов и не намерены вступать в конфликт с КНР», — приводит Центральное телевидение Китая слова Блинкена.

Он также добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают обменов с Пекином на высоком уровне и надеются поддерживать свободное общение, а также, что КНР будет ответственно относиться к существующим между государствами разногласиям, стремиться к сотрудничеству и диалогу.

По информации журналистов, в ходе встречи Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену.

Как передавало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин 19 июня в Пекине принял госсекретаря США Энтони Блинкена. Он отметил, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.

Накануне своего визита в Китай Блинкен заявлял, что Вашингтон не имеет доказательств того, что КНР поставляет оружие РФ, но есть беспокойство из-за того, что китайские и российские фирмы обмениваются технологиями.