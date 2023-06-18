Пекин, 19 июня, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направили Китаю предложение о продолжении организации встреч на рабочем уровне для решения различных разногласий в двусторонних отношениях. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник в Государственном департаменте США.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Представители США договорились о проведении встреч «рабочего уровня» для ответов на конкретные вызовы», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе прошедших переговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Китая Цинь Ганом сторонам удалось добиться прогресса в вопросах восстановления коммуникаций на высшем уровне и изучения сфер кооперации.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи с Энтони Блинкеном заявил, что главной проблемой отношений двух стран является тайваньский конфликт. По его словам, по этой причине китайско-американские отношения находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.