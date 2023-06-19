Херсон, 19 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Медики из регионов России проводят в Железном Порту вакцинацию эвакуированных жителей Херсонской области от гепатита А и дизентерии, а волонтёры «Народного фронта» доставляют им необходимые лекарства, сообщили 19 июням ИА Регнум в пресс-службе правительства региона.

Кадр из видео пресс-службы Херсонской области

Вакцинация проходит в пунктах временного размещения эвакуированных, она призвана упредить распространение инфекционных заболеваний в регионе. Кроме того, проводятся осмотры граждан.

Жители проходят вакцинацию охотно и с позитивным отношением, а также отмечают комфортные условия проживания в пунктах временного размещения и хорошее отношение со стороны сотрудников пунктов, заявили в правительстве Херсонской области.

Как сообщалось ранее, волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» совместно с активистами «Волонтёрской роты» помогают медикам проводить вакцинацию в пунктах временного размещения, а также прививаются сами, тем самым показывая на своём примере необходимость предупредительной вакцинации. Кроме того, волонтёры доставляют эвакуированным жителям подтопленных округов гуманитарную помощь и помогают им оформлять заявления на получение социальных выплат.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814205" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Власти Херсонской области рассказали о ходе вакцинации эвакуированных

18 июня глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в зоне подтоплений начался процесс обеззараживания во избежание распространения инфекции. В результате подтопления нескольких населённых пунктов области погибли около тысячи животных, тела которых утилизировали сотрудники ветеринарной службы.

Как сообщалось ранее, число погибших с момента частичного разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о завершении активной фазы наводнения в регионе.