Москва, 15 июня, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Российские волонтёры помогают медикам вакцинировать жителей Херсонской области, эвакуированных из подтопленных округов в пункт временного размещения в поселке Железный Порт. Об этом ИА Регнум 15 июня сообщила пресс-служба Херсонской области.

Пресс-служба Херсонской области Вакцинация жителей Херсонской области

По ее данным, волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» совместно с активистами «Волонтёрской роты» помогают медикам проводить вакцинацию в пункте временного размещения. Людей прививают от гепатита А и дизентерии. Сами волонтёры также привились от этих опасных заболеваний.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813417" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эвакуированных в Херсонской области привили от опасных заболеваний

Кроме того, волонтёры поддерживают эвакуированных жителей подтопленных округов: доставляют им гуманитарную помощь, помогают оформлять заявления на социальные выплаты, а также на своем примере демонстрируют необходимость предупредительной вакцинации.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что эвакуированная из подтопленного города Алешки Светлана рассказала, что её спасли вместе с детьми и доставили в скадовский пункт временного размещения (ПВР). Она заверила, что её с семьёй прекрасно приняли в пункте временного размещения, обеспечили хорошим питанием, медицинским обслуживанием, а детям даже вручили красивые игрушки.

Город Алешки в Херсонской области оказался практически полностью затоплен после того, как ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС. Сотрудники МЧС за период с 4 июня эвакуировали более 7,5 тыс. человек.

По словам врио губернатора Владимир Сальдо, в пунктах временного размещения в Железном Порту, Скадовске и Чаплинке разместили 1764 жителя.