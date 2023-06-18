Херсон, 18 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, сообщил в Telegram-канале 18 июня врио губернатора Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на 4 метра», — написал он.

Сальдо сообщил, что в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров.

Врио губернатора добавил, что к 19 июня ожидается полная сработка водохранилища.

За всё время чрезвычайной ситуации с подтопленных территорий вывезли почти 8 тысяч человек, в том числе 581 ребенка, отметил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 17 июня сообщил, что количество погибших при наводнении из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС достигло 29 человек. В частности, в Алешках погибли 12 человек, Голой Пристани — 13, а в Новой Каховке — 4. Также Алексеенко рассказал о восстановлении энергоснабжения на 28 улицах в Алешках и на шести — в Голой Пристани.

Владимир Сальдо 18 июня также сообщил, что большинство затопленных водой из-за разрушения плотины Каховской ГЭС домовладений не подлежит ремонту и их предстоит отстроить заново. Как отметил врио губернатора, возвращение людей планируется осуществить достаточно быстро, так как они хотят жить там, где привыкли.

В ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ разрушилась плотина Каховской ГЭС. Это привело к затоплению более 30 населённых пунктов в регионе, спасателям пришлось эвакуировать более 47 тысяч человек. В большей степени пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.