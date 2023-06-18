Херсон, 18 июня, 2023, 23:43 — ИА Регнум. В Херсонской области в зоне подтоплений начался процесс обеззараживания во избежание распространения инфекции, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

В результате подтопления нескольких населённых пунктов Херсонской области погибли около тысячи животных, тела которых утилизировали сотрудники ветеринарной службы.

«Проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

На данный момент в Херсонской области уже вакцинировали более двух тысяч человек. Как уточнил глава правительства региона, число погибших с момента частичного разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о завершении активной фазы наводнения в регионе. По его словам, за минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на четыре метра.