Москва, 19 июня, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Для польских властей вполне естественно делать ставку на представителей белорусской оппозиции и использовать их для организации государственного переворота, направленного против президента Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Так он прокомментировал информацию издания The Sunday Times о том, что на территории Польши граждан Белоруссии готовят к вооружённому восстанию.

ИА REGNUM Флаг белорусских националистов на акции протеста в Минске

По словам Новикова, то, что на Западе есть соответствующие планы, также вполне очевидно, и Белоруссия как объект возможной агрессии интересует польские реакционные круги не меньше, чем западные территории Украины. У Варшавы на этот счёт есть далеко идущие планы, связанные с тем, что отдельные польские политики специфически воспринимают польскую историю. Им не дают покоя более обширные границы, которые когда-то контролировались Польшей. Им кажется реалистичным восстановление Польши в каких-то более широких пределах.

«Однако они забывают, что с тех пор произошло много разных событий, включая Вторую мировую войну, результаты которой очень важны для многих участников европейской политики, которая не сводится исключительно к интересам Польши», — сказал Новиков.

Парламентарий согласился с тем, что ставка польских властей на так называемую белорусскую оппозицию вполне естественна. Однако, помимо организации государственных переворотов, Варшава готовит и менее жёсткие варианты. В частности, речь идёт о будто бы гуманитарных проектах, связанных с обучением польских студентов.

По словам Новикова, если изучить историю грантовой поддержки, то можно увидеть, что ни России, ни Украине поляки не предоставляли столько студенческих виз на хороших условиях, сколько для Белоруссии. Идея состоит в том, что Белоруссия — не такое большое государство и при обучении большого числа студентов после их возвращения домой Белоруссии они будут пользоваться влиянием в бизнесе и органах государственной власти.

«И, как следствие, помогут составить ту критическую массу, которая должна будет со временем, занимая пропольские позиции, помочь аннексировать Белоруссию (или её часть) или попытаться сконфигурировать некое государство типа федерации, в котором ведущую роль будет играть Варшава», — подытожил Новиков.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, среди врагов России и Белоруссии есть и те, кто не откажется покуситься на стабильность Союзного государства. По его словам, у Кремля нет данных о том, что Польша готовит госпереворот в Минске, но Россия и Белоруссия «исполнены решимости противостоять этим попыткам».

В то же время по словам доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачёва, сведения о подготовке такого переворота выглядят вполне правдоподобно, так как и в событиях 2022 года в Белоруссии Польша играла главную роль — всё, что происходило в Белоруссии в августе и в сентябре 2022 года, координировалось из Польши.