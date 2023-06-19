Москва, 19 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Среди врагов России и Белоруссии есть и те, кто не прочь покуситься на стабильность Союзного государства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 июня журналистам, комментируя сообщения СМИ о подготовке белорусских боевиков на территории Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Он отметил, что из-за отсутствия конкретных данных трудно сказать, о чём именно идёт речь. Очевидно то, что у Минска и Москвы есть много недругов и даже врагов, но оба государства будут сообща противостоять внешним попыткам подрыва стабильности.

«И есть среди них те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность. И мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам», — подчеркнул представитель Кремля.

О том, что в Польше белорусских боевиков готовят к участию в вооружённом восстании, нацеленном на свержение президента республики Александра Лукашенко, ранее сообщила британская газета The Sunday Times. По данным издания, центры тренировки, где несколько сотен таких боевиков проходят обучение под руководством бывших сотрудников белорусских спецслужб, находятся в Познани.

Как сообщало ИА Регнум, ранее организация BYPOL, созданная экс-сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, взяла на себя ответственность за диверсию против самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ на белорусском аэродроме Мачулищи в феврале. Атака на самолёт была совершена с использованием беспилотников. Согласно заявлению белорусского минобороны, воздушное судно не получило повреждений.

В марте Лукашенко заявил о подготовке в западных странах вторжения на территорию Белоруссии. По его словам, «беглых белорусов» там не жалеют и превращают в боевиков для будущего нападения. В мае бывший заместитель польского министра обороны Вальдемар Скшипчак сообщил, что Варшава ожидает вооружённого переворота в Белоруссии и готовится поддержать противников действующей белорусской власти военными способами.