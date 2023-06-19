Москва, 19 июня, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Польша мечтает создать вокруг России санитарный кордон, за который Варшава будет главным ответственным. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так он прокомментировал информацию издания The Sunday Times о том, что на территории Польши готовят белорусские формирования, которые планируют устроить восстание против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко.

Как заметил Трухачёв, такие сведения выглядят вполне правдоподобно, так как и в событиях 2022 года в Белоруссии Польша играла главную роль — всё, что происходило в Белоруссии в августе и в сентябре 2022 года, координировалось из Польши. Эксперт подчеркнул, что не следует считать, будто Варшава ведёт себя так исключительно по заданию американцев или англичан. У неё есть свои виды на Белоруссию, которую она хочет включить в свою зону влияния и, конечно, сменить там власть.

Поляки, по словам Трухачёва, делают то же самое, что делали с Украиной, то есть готовили на своей территории условный «Правый сектор» (террористическая организация, запрещённая на территории России). По такому же трафарету они действуют в отношении Белоруссии: готовятся к 2025 году, то есть к следующим выборам.

«Сами поляки это не особо скрывают. Почти все оппозиционные белорусские каналы сидят в Польше. Небольшая часть в Литве, но тоже под покровительством польских спецслужб», — объяснил эксперт.

Объясняя логику, которой руководствуются в Варшаве, Трухачёв констатировал, что Польша считает себя несостоявшейся империей. Это не значит, что она хочет включать в свой состав какие-то территории. Поляки довольны тем, что у них есть национальное государство, в котором почти нет национальных меньшинств. Поэтому включать в свой состав Белоруссию Польша, по мнению Трухачёва, не собирается.

«А вот включить её в свою зону влияния — да. А зона Польши — это троеморье: Грузия, Эстония и Словения. То есть Чёрное море, Балтийское и Адриатическое. И, естественно, в эту зону влияния должны войти все территории, когда-то бывшие частью Речи Посполитой. В том числе и территория Белоруссии», — сказал Трухачёв.

По его мнению, Варшава хочет замкнуть вокруг России санитарный кордон, за который Польша будет главным ответственным.

«Как сказал её премьер-министр Моравецкий, целью существования Польши является поражение России», — напомнил доцент РГГУ.

Об экономике поляки здесь особо не думают. Этим чаще занята другая западнославянская страна — Чехия, где, как полагает Трухачёв, мечтают о том, чтобы уничтожить белорусскую промышленность, которая является прямым конкурентом чешской. А поляки больше думают про политику, про «историческую справедливость».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что информацию о польских происках в отношении Белоруссии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что среди врагов России и Белоруссии есть те, кто не откажется покуситься на стабильность Союзного государства. Песков уточнил, что у Кремля нет сведений о том, что Польша готовит государственный переворот в Минске, но заверил, что Москва и Минск исполнены решимости противостоять этим попыткам.

Кроме того, есть сведения о том, что в Польше с аппетитом поглядывают не только на белорусские, но и на украинские земли. Так, депутат Госдумы Анатолий Вассерман убеждён, что если Польша поможет нынешним властям Украины удержаться, то киевский режим с готовностью расплатится за это частью западноукраинских земель.