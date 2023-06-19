Москва, 19 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южно-донецком и донецком направлениях, сообщил 19 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР.

Днём ранее он сообщал, что за сутки войска российской группировки «Юг» отразили на донецком направлении семь попыток наступления украинской армии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814180" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В МО назвали направления с наиболее активными попытками наступления ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов высказал мнение, что наступление ВСУ может продлиться ещё месяц-полтора. По его словам, Запад будет додавливать Киев до последнего, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВСУ продолжают попытки наступления по нескольким направлениям, однако у Киева нет шансов на успех. Глава государства уточнил, что украинские военные без остановки пытаются атаковать российские позиции.

Ранее он сообщал, что предыдущие сутки войска российской группировки «Юг» отразили на донецком направлении семь попыток наступления украинской армии.