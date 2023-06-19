Москва, 19 июня, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Наступление ВСУ может продлиться ещё месяц-полтора. Об этом 19 июня заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Река/ТАСС Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

«Я так думаю, это всё ещё может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдёт, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку», — сказал он.

По его словам, Запад будет додавливать Киев до последнего, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат.

Как сообщало ИА Регнум, президент Чехии Пётр Павел заявил, что в 2023 году у ВСУ есть только одна попытка на проведение контрнаступления. По его мнению, украинской армии нужно сделать это в течение нескольких месяцев, а «окно возможности» будет открытым только в нынешнем году, поскольку в дальнейшем Киеву будет сложней просить помощи у Запада.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВСУ продолжают попытки наступления по нескольким направлениям, однако у Киева нет шансов на успех. Глава государства уточнил, что украинские военные без остановки пытаются атаковать российские позиции.

19 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВСУ при попытке наступления на южнодонецком направлении потеряли больше половины личного состава.