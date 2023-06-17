Москва, 17 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. За последние сутки войска российской группировки «Юг» отразили на донецком направлении семь попыток наступления украинской армии. Об этом 17 июня заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника», — сказал он.

Военный уточнил, что попытки наступления ВСУ отразили у Белогоровки и Верхнекаменки в ЛНР, а также около Новокалиново, Первомайского и Марьинки в ДНР.

«В ходе боев на данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30», — отметил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российские войска 16 июня нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений украинской армии. Он уточнил, что для этого было использовано высокоточное оружие большой морского и воздушного базирования.

Позднее официальный представитель Минобороны заявил, что ВКС России за сутки сбили вертолёт Ми-24 ВСУ около Краматорска. Военный добавил, что у Дачного в ДНР был уничтожен радиолокатор обнаружения и наведения целей ЗРК С-300 украинской армии, а в ДНР и Херсонской области — две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.