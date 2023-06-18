Москва, 18 июня, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о возвращении раненых бойцов обратно в зону СВО по своему желанию, отметив, что некоторых ему даже приходится лично просить отправиться домой. Журналист Павел Зарубин опубликовал 18 июня в Telegram-канале фрагмент закрытой части общения российского лидера с военкорами.

«Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все!» — сказал Путин.

В качестве примера президент привёл трех военнослужащих братьев, которые воюют на запорожском направлении. Российский лидер рассказал, что ему даже пришлось лично позвонить старшему и сказать: вы принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий.

Также в ходе закрытой части беседы военкоры напомнили главе государства о похожей истории с братьями-десантниками. Путин на это сказал, что тоже звонил военному, у которого погиб брат и просил его перейти в другое место службы, но тот отказывался, хотел за брата отомстить. Тогда, как рассказал президент, пришлось сказать: «Это приказ Верховного Главнокомандующего».

Как сообщало ИА Регнум, беседа Владимира Путина с военкорами состоялась 13 июня. В ней участвовали журналисты телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов. В ходе разговора президент заявил, что спецоперация позволила выявить «паркетных» генералов в российской армии. Также Путин не исключил, что Россия может создать на Украине санитарную зону, которая позволила бы избегать новых обстрелов территории России.

Президент также заявил, что вопрос о том, нужно ли российской армии доходить до Киева, является риторическим. Он напомнил, что российская армия уже находилась возле Киева. Тогда, пытаясь договориться мирными средствами, российские силы ушли от украинской столицы.