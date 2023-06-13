Москва, 13 июня, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Вопрос о том, нужно ли российской армии доходить до Киева, является риторическим. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Советские войска наступают на Киев. 1943

«Нам нужно туда возвращаться или нет? Я почему такой риторический вопрос задаю? Ясно, что просто ответа на это нет, я сам могу на него только ответить», — сказал Путин.

Он напомнил, что российская армия уже находилась возле Киева. Тогда, пытаясь договориться мирными средствами, ушли от украинской столицы. Но представители Киева «выкинули» договор.

Путин также отметил, что Россия теперь контролирует почти всю Новороссию, в том числе значительную часть ДНР, почти всю территорию ЛНР, получила контроль над Азовским морем.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее подчеркнул, что Москва может скорректировать цели и задачи специальной военной операции на Украине с учётом изменения ситуации, но в своей основе их менять не будет. Они носят фундаментальный характер.