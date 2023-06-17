Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обвинил Запад в мировом продовольственном кризисе. Об этом он сказал 17 июня во время встречи с лидерами африканских стран, прибывшими в Санкт-Петербург обсудить вопрос мирного урегулирования украинского кризиса.

Путин подчеркнул, что утверждение о том, что кризис вызвало проведение Россией специальной военной операции на Украине, не соответствует действительности, и проблемы начались намного раньше.

«Он (кризис. — Прим. ИА Регнум) начал складываться задолго до ситуации на Украине, и возник в результате того, что западные страны начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Запад «будто пылесосом» сметал продукцию при COVID, не обращая внимания на другие страны. Путин добавил, что не считает, что поставки украинского зерна на мировые рынки способны решить проблему голода, и отметил, то продовольствие по зерновой сделке не идет в Африку из-за позиции Запада.

«Эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. 31,7 млн тонн вывезено, а только 3% ушло в нуждающиеся страны Африки. Это разве не обман?» — задался вопросом президент.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса представил Путину африканский мирный план по Украине. Он подчеркнул, что африканские лидеры уважают позиции и России, и Украины. Во время встречи с российским лидером Рамафоса выразил уверенность, что африканские страны смогут внести положительный вклад в урегулирование конфликта на Украине. 16 июня Рамафоса раскрыл детали нового мирного плана по Украине.: он состоит из десятка пунктов, среди которых — гуманитарная поддержка пострадавшим и урегулирование обмена пленными, а также дипломатическое достижение мира.

Переговоры президента России с африканской делегацией начались в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников миссии — президенты ЮАР, Синегала, а также главы Коморских Островов и Замбии. В начале переговоров Путин заявил, что Россия приветствует подход африканских партнёров к вопросу конфликта на Украине и ценит их заинтересованность в поиске путей его урегулирования. Глава государства подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.

Как сообщало ИА Регнум, главы стран Африки заявили о собственном предложении по мирному урегулированию украинского конфликта. Страны-участницы мирной миссии выразили общее мнение о том, что можно провести переговоры конфликтующих сторон без отвода войск, а затем определить «рамки прочного мира». В миссию вошли президенты Южно-Африканской Республики и Сенегала Сирил Рамафоса и Маки Салль, главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.