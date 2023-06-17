Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. В последний день проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) АвтоВАЗ начал производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Церемония открытия состоялась 17 июня.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Lada X-Cross 5

В мероприятии приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, президент АвтоВАЗа Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщало ИА Регнум, Lada X-Cross 5 представили публике на ПМЭФ-2023. Автомобиль создали на базе китайского FAW Besturn T55 и оснастили турбированным двигателем на 160 лошадиных сил и семиступенчатой автоматической коробкой передач. X-Cross оснащён интеллектуальными системами безопасности, контролирующими утомляемость водителя и предупреждающими о нарушении им дорожной разметки. Помимо этого, кроссовер имеет адаптивный свет, системы кругового обзора и экстренного торможения.

Глава концерна ранее также раскрыл планы по объёму экспорта на 2023 и 2024 годы. Соколов поделился, что в 2023 году компания планирует отправить на экспорт до 15 тысяч автомобилей Lada, а годом позже — до 50 тысяч. Президент АвтоВАЗа при этом отметил, что экспортные программы предприятия только начинают работать в полную силу, и успех пока часто зависит от партнёров, но у АвтоВАЗа есть сборочные производства в Узбекистане и Казахстане, готовые к работе в любой момент.

После поездки на новой Lada на ПМЭФ-2023 министр финансов России Антон Силуанов заявил о готовности пересесть на неё с зарубежного правительственного автомобиля. Он проехался на Lada Aura и призвал российских чиновников перестать пользоваться личными водителями и самостоятельно сесть за руль, взяв пример с него самого. Силуанов рассказал, что часто лично управляет автомобилем, и по служебной необходимости, и по личным делам.