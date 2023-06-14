Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил общественности новый внедорожник Lada X-Cross 5. Об этом 14 июня сообщили «Известия».

Алексей Филиппов/РИА Новости Автомобиль Lada X-Cross 5

В качестве основы для модели взяли китайский кроссовер FAW Bestune T77. Автомобиль оснастили турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Сегодня, 14 июня, также на заводе «Lada Санкт-Петербург» запускают производство новых кроссоверов. Подробности обещают раскрыть во время торжественной церемонии старта серийного выпуска.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о планах экспортировать в течение 2023 года 15 тысяч автомобилей Lada. С 2024 года этот показатель планируют довести до 50 тысяч. Предприятие готово запустить сборочные производства в Узбекистане и Казахстане, но пока требуется добиться определённых мер государственного и технического регулирования.