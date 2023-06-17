Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Минпромторг сообщил, что старт продаж новых кроссоверов Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года. Производство автомобилей запустили 17 июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в последний день проведения Петербургского международного экономического форума.

Александр Демьянчук/ТАСС Автомобиль Lada X-Cross 5

«Старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на III квартал 2023 года», — говорится в распространённом ведомством сообщении.

ИА Регнум сообщало о начале производства кроссовера в субботу, 17 июня. В торжественной церемонии открытия производства приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, президент АвтоВАЗа Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Перед этим Lada X-Cross 5 презентовали общественности на ПМЭФ-2023. Кроссовер создали на базе китайского FAW Besturn T55. Автомобиль оснастили турбодвигателем с 160 лошадиными силами и семиступенчатым автоматом. X-Cross имеет системы контроля за усталостью водителя и предупреждения выезда из полосы движения. Помимо этого, у X-Cross также есть адаптивное освещение, системы кругового обзора и экстренного торможения.

Ранее ИА Регнум сообщало о переходе завода Nissan в Петербурге в собственность госпредприятия «НАМИ», подведомственного Минпромторгу. Оно стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». В том числе НАМИ стал собственником и научно-исследовательских мощностей Nissan в Петербурге, а также центра продаж и маркетинга в Москве. Позднее глава АвтоВАЗа Соколов сообщил об идее переименования завода Nissan в «Лада Санкт-Петербург».