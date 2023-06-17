Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Процесс глобальной трансформации, который в настоящее время начался в мире, будет продолжаться «достаточно долго». Об этом 17 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии ПМЭФ «Народная дипломатия: диалог лидеров».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени», — сказала она.

Захарова отметила, что эта трансформация будет, по её мнению, сложной, и добавила, что этот процесс привнесёт много новшеств в жизнь человечества.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Захарова заявила, что формирование многополярного мира, основанного на суверенитете всех народов мира, будет способствовать развитию демократического общества. По её слова, оно будет свободно от вмешательств во внутренние дела других стран.

Также 31 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уйти в прошлое и уступить место многополярному миру. Он подчеркнул, что вопрос борьбы с неоколониализмом актуален и является одной из самых острых современных проблем в нынешней политике.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в мире происходят фундаментальные изменения и всё больше стран придерживаются пути независимого развития. Такие государства стараются укреплять национальный суверенитет, проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, а также придерживаться собственной модели развития.