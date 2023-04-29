Красногорск, 29 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Формирование многополярности, основанной на суверенитете всех народов мира, будет способствовать развитию демократического общества, которое будет свободно от вмешательств во внутренние дела других стран. Об этом 29 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

«Многополярность, основанная на подлинном суверенитете народов и цивилизационном многообразии, будет способствовать не только урегулированию, улаживанию политических конфликтов, не только строительству справедливого порядка для всех и каждого участника международного общения, не только противодействию попыткам установить диктат и гегемонию, но ещё и созданию по-настоящему демократического общества, свободного от вмешательства во внутренние дела других государств как в политическом, так и в идеологическом смысле», — подчеркнула дипломат, призвав всех участников конференции исходить из того, что такие мероприятия как сегодняшняя конференция по многополярности выполняют важную синергическую функцию в деле строительства многополярной системы международных отношений.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, тренд многополярного мира будет только усиливаться, тенденция в мире к многополярности неизбежна. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, пояснил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что политика Запада, направленная на изоляцию России, не привела к должному результату, международное сообщество не придерживается придуманного США и их единомышленниками «порядка, основанного на правилах». Он отметил, что в настоящее время движение к глобальной многополярности является геополитической реальностью. Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что западные чиновники и политики начинают признавать необратимый процесс формирования многополярного мира. Отмечается, что процесс формирования многополярного мира начинают признавать, пусть и «сквозь зубы», некоторые политики на Западе. Например, об окончании западной гегемонии неоднократно рассуждал президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава министерства иностранных дел Боливии Фернандо Унакуни Мамани обратил внимание на опасность однополярного мира в лице гегемонии США. Об этом, по его словам, свидетельствует вторжение США в Ирак в 2003 году. Обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан отметила, что Россия развенчала миф о непобедимости Запада. Она подчеркнула, что вскоре мир станет свидетелями глобальных изменений, «последствия которых будут иметь место в течение столетий». По её словам, спецоперация на Украине «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия». Она подчеркнула, что российской экономике удалось преодолеть последствия санкций, а политика ограничений стала толчком для других стран для внедрения схемы расчётов в национальных валютах, чтобы Запад не мог ими манипулировать.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, оппоненты России не готовы отказаться от однополярного мироустройства и стремятся помешать Москве решать международные проблемы. Он отметил, что российские власти стремятся действовать мирным путём.