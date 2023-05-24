Москва, 24 мая, 2023, 17:13 — ИА Регнум. На глобальной арене происходят фундаментальные изменения, всё больше стран придерживаются пути независимого развития, заявил 24 мая президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве

В начале своего выступления президент заявил, что считает тему форума («Евразийская интеграция в многополярном мире») весьма актуальной, поскольку она охватывает наиболее важные вопросы, связанные с созданием благоприятных условий для развития сотрудничества на всём пространстве Евразии.

«Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены», — сказал Владимир Путин.

Всё больше государств стремятся укреплять национальный суверенитет, проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, придерживаясь собственной модели развития, отметил глава государства.

«И все они (эти страны — ред.) выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнёрских связей, основанных на взаимной выгоде, уважении и учёте интересов друг друга», — сказал глава государства.

Как сообщалось ранее, в своём выступлении президент России также заявил, что США своей экономической политикой «стреляют себе в ногу». Что касается России, то выдвигавшийся некоторыми экспертами «обвальный» сценарий экономики уже явно не сбудется, констатировал Владимир Путин.