Москва, 31 мая, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Неоколониальные практики должны стать достоянием прошлого и уступить место многополярному миру. Об этом 31 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на втором заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализм».

Артем Геодакян/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Как отметил Медведев, слова которого привело агентство ТАСС, вопрос о борьбе неоколониализмом актуален и является одним из наиболее острых современных проблем текущей политической жизни.

«Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить место многополярному мироустройству», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с китайским коллегой Цинь Ганом выразили общее мнение о неприемлемости практик неоколониализма. Они подчеркнули, что неоколониализм оказывает деструктивное воздействие на развитие большинства стран мира и все сферы международных отношений.

8 мая Цинь Ган заявил, что Россия и Китай продолжат развивать своё стратегическое сотрудничество. Он уточнил, что обе страны заинтересованы в осуществлении принципов многополярного мира и внесут должный вклад в развитие и прогресс человечества.