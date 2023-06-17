Москва, 17 июня, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Групповой удар нанесли 16 июня российские военные по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщил 17 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Для нанесения удара использовалось высокоточное оружие большой морского и воздушного базирования.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражён», — сказал Конашенков.

16 июня президент России Владимир Путин пообещал, что если Запад поставит ВСУ истребители, украинскую армию это не спасёт: F-16 будут гореть так же, как сейчас горят «Леопарды».

Он подчеркнул, что Россия как страна, которой нацизм причинил самый большой вред, имеет полное право провести денацификацию Украины. В России никогда не забудут преступные деяния нацистов.