Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассматривает возможность привлечения труда осуждённых к производству машин, сообщил 17 июня ПРАЙМ.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

«Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около 4 тысяч человек в «АвтоВАЗ» на тольяттинскую площадку в следующем году», — сказал Соколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом, говоря о количестве привлекаемых осужденных, он сообщил, что их сотня, может быть две.

Соколов сказал, что труд заключённых конечно будет оплачиваться, сообщило РБК. Он добавил, что основным фактором, ограничивающим рост компании, являются не санкции и комплектующие, а недостаток рабочей силы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura. Тогда глава компании отметил, что модель может участвовать в государственных тендерах для закупки чиновниками.

Позже 15 июня Соколов сообщил, что новое семейство автомобилей после Granta назовут Iskra. Он добавил, что производство машин начнётся в конце 2024 года. При этом после 2026–2027 годов производство Granta планируется завершить.

Во время ПМЭФ Lada Aura протестировал министр финансов России Антон Силуанов. После поездки он заявил, что Минфин готов пересесть на неё с иностранных служебных автомобилей.

При этом во время поездки на новой российской Lada Aura на ПМЭФ главе Сбера Герману Грефу не удалось с первого раза завести автомобиль. После этого представитель «АвтоВАЗа» пояснил, что причиной послужил включённый режим движения коробки передач.