Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Во время поездки на новой российской Lada Aura на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главе Сбера Герману Грефу не удалось с первого раза завести автомобиль. Представитель АвтоВАЗа пояснил 16 июня, что причиной послужил включённый режим движения коробки передач.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM «Лада»

Дело в том, что после предыдущей поездки автомобиль заглушили, но не перевели рычаг коробки передач в парковочный режим. Из-за этого завести Aura не удалось, так как сработала система защиты от пуска двигателя при включённой передаче. Как только вариатор перевели на «Паркинг», автомобиль без проблем завёлся. Об этом сообщает Autonews.

Также во время ПМЭФ Lada Aura протестировал министр финансов России Антон Силуанов. После поездки он заявил, что Минфин готов пересесть на неё с иностранных служебных автомобилей. Более того, Силуанов призвал чиновников самостоятельно ездить за рулём и отказаться от водителей, чтобы эффективно использовать ресурсы и быть ближе к народу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813575" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> АвтоВАЗ объяснил, почему Греф не смог сразу завести новую Lada Aura

Как ранее сообщало ИА Регнум, АвтоВАЗ представил на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи новую Lada Aura. Глава компании Максим Соколов отметил, что модель премиум-сегмента может использоваться как в государственных тендерах для чиновников, так и для такси в формате комфорт или комфорт-плюс. Салон автомобиля выполнен из натуральной кожи, а пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.