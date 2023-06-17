В РПЦ допустили вариант встречи патриарха Кирилла с кардиналом Дзуппи в РФ
Митрополит Антоний: встречу патриарха Кирилла с кардиналом Дзуппи в Москве нельзя исключать
Ватикан, 17 июня, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Итальянский кардинал Маттео Дзуппи в случае своего визита Москву может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, если выразит подобное желание и в рабочем графике предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) будет свободное время, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
«Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита в Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график Святейшего патриарха позволит», — сказал он в беседе с РИА Новости.
16 июня Антоний встретился с папой Римским Франциском в Ватикане и передал ему пожелания выздоровления, направленные Кириллом. Кроме того, митрополит провёл переговоры с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, обсудив с ним отношения РПЦ и Римско-католической церкви.
Кроме того, Антоний встретился с руководством Общины святого Эгидия и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.
В апреле Ватикан объявил о намерении направить миссию по организации возможных переговоров России и Украины. В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в конце мая заявил, что Киев согласится на такое посредничество в вопросе организации диалога, если Святой престол полностью поддержит требования киевских властей.
7 июня, глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци сообщил, что Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. При этом он уточнил, что владеет информацией о том, когда состоится эта поездка.
11 июня Маттео Дзуппи объявил, что собирается отправиться в Москву для обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта.