Ватикан, 17 июня, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Итальянский кардинал Маттео Дзуппи в случае своего визита Москву может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, если выразит подобное желание и в рабочем графике предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) будет свободное время, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Даниил Набережный Митрополит Антоний

«Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита в Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график Святейшего патриарха позволит», — сказал он в беседе с РИА Новости.

16 июня Антоний встретился с папой Римским Франциском в Ватикане и передал ему пожелания выздоровления, направленные Кириллом. Кроме того, митрополит провёл переговоры с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, обсудив с ним отношения РПЦ и Римско-католической церкви.

Кроме того, Антоний встретился с руководством Общины святого Эгидия и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

В апреле Ватикан объявил о намерении направить миссию по организации возможных переговоров России и Украины. В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в конце мая заявил, что Киев согласится на такое посредничество в вопросе организации диалога, если Святой престол полностью поддержит требования киевских властей.

7 июня, глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци сообщил, что Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. При этом он уточнил, что владеет информацией о том, когда состоится эта поездка.

11 июня Маттео Дзуппи объявил, что собирается отправиться в Москву для обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта.