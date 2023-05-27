Киев, 27 мая, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Власти Украины согласятся на посредничество Ватикана для организации переговоров с Россией только в том случае, если Святой престол полностью поддержит требования Украины, заявил 27 мая в интервью Corriere della Sera Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если же у Святого престола другое видение ситуации, то, к сожалению, это лишь углубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия со стороны России», — сказал Подоляк.

В число требований Украины входит возвращение страны к границам 1991 года. Также 27 мая Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут начаться только при условии выплаты репараций и сокращения вооружённого потенциала России. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию и Ватикан в мае 2023 года заявлял, что Киев не нуждается в посредниках для переговоров.

Папа римский Франциск ранее неоднократно отказывался принять точку зрения Киева на вооружённый конфликт. По его словам, происходящее на Украине — не конфликт двух стран, а «часть третьей мировой войны». Мир на территории Украины станет возможным только тогда, когда Москва и Киев будут готовы разговаривать друг с другом, отмечал Франциск.

В апреле 2023 года в Ватикане сообщили о намерении направить миссию, целью которой будет организация переговоров России и Украины. В МИД России отметили, что приветствуют эту и другие подобные инициативы, и напомнили, что условия России известны — выполнение требований, которые были поставлены перед началом спецоперации, и признание возвращения четырёх регионов в состав России.