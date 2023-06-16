Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление российского лидера Владимира Путина услышат на Западе. Об этом он сказал 16 июня по итогам выступления главы государства на форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Услышат. Мне не кажется, а я уверен», — заявил представитель Кремля.

Ранее во время ПМЭФ Путин заявил, что Запад делает всё, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в ходе спецоперации на Украине. По мнению главы государства, это приведёт к тому, что Украина полностью перестанет использовать собственную технику. Несмотря ни на что, российская армия выполнит поставленные задачи по денацификации и демилитаризации, добавил глава государства.

Путин также заявил, что заставить другие государства следовать чьим-либо интересам сложно, а иногда и невозможно. Он отметил, что, к примеру, невозможно заставить какую-либо страну с многомиллионным населением не покупать зерно у России, чтобы она страдала от голода.

Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов может превысить 6 трлн рублей. Программа ПМЭФ насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.