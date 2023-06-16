Москва, 16 июня, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Заставить другие государства следовать чьим-либо интересам сложно, а иногда и невозможно. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин во время дискуссии на ПМЭФ.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«Заставить другие страны тупо следовать чьим-то интересам в современном мире сложно, это подчас практически невозможно», — сказал он.

Глава государства отметил, что невозможно заставить какую-либо страну с многомиллионным населением не покупать зерно у России, чтобы они страдали от голода.

«Ну кто так может сказать? А если кто-то может, какой-то придурок так и говорит, то его слушать не будут, не будут слушать, в этом вся проблема», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами и не отступила, а продолжила следовать курсом на экономическое развитие. По его словам устойчивость российской экономики — это «медицинский факт».

Также позднее президент указал, что Запад предпринимает усилия для того, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. При этом он добавил, что российская промышленность в 2,7 раза увеличила выпуск военной продукции.