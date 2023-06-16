Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Россия в 2,7 раза увеличила выпуск военной продукции, заявил 16 июня президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«У нас оборонная промышленность раскручивается. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции. А по наиболее востребованным образцам — в десять раз. Запас прочности у нас очень большой», — заявил Путин.

По словам президента, Запад предпринимает усилия, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. Это приведёт к тому, что Украина в итоге совсем перестанет использовать свою технику. И сейчас всё, что у них есть, поступило извне.

Российская армия выполнит поставленные задачи по денацификации и демилитаризации, добавил глава государства.

Путин на форуме заявил также, что Россия никогда не забудет, какой урон нанёс ей нацизм. И у страны есть полное право считать, что задача по денацификации Украины — ключевая в СВО.