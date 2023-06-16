Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что расширение экономических возможностей страны нужно увязать с ростом благополучия граждан. Об этом глава российского государства заявил 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

«Важны не только низкая инфляция и занятость, но надо обеспечить опережающий рост доходов граждан», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что именно в этом — воплощение экономического роста. Президент указал, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Это, как отметил президент, связано с новыми требованиями к системе образования, с качественными рабочими местами и условиями труда.

Вице-премьер Татьяна Голикова в конце марта заявила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России составил 22,1%. При этом в 2022 году размер средней начисленной зарплаты в сравнении с 2021 годом, по предварительным данным, снизился на 1%, но уже в четвертом квартале 2022 года ситуация изменилась в лучшую сторону.

В апреле президент заявил во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш», что размер реальной зарплаты в целом по стране должен вырасти на 3–5%, а уровень реальных располагаемых доходов должен подняться на 2–3%. По словам президента, первостепенная задача для государства — это рост доходов населения.

Согласно результатам исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», в 2023 году большая часть жителей России хотела бы получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Так, по данным опроса, 42% хотели бы иметь ежемесячно 50–100 тысяч рублей, 22% — 100–150 тысяч рублей в месяц.