Москва, 29 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. По предварительным данным, за последние пять лет рост реальных зарплат в России составил 22,1%, заявила 29 марта в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства и руководителями Центробанка вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом в 2022 году размер средней начисленной зарплаты в сравнении с 2021 годом, по предварительным данным, снизился на 1%, но уже в четвертом квартале 2022 года ситуация стала меняться в лучшую сторону, сказала Голикова.

Уточненная информация будет опубликована Росстатом в мае 2023 года, есть надежда, что по итогам 2022 года будет зафиксирован «небольшой, но рост» реальных зарплат, отметила она.

По предварительным данным, рост реальных зарплат в 2022 году был зафиксирован в 22 регионах России, самым заметным он стал в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии, добавила Голикова.

Как сообщалось ранее, 29 марта в ходе совещания с членами правительства и ЦБ президент Владимир Путин заявил, что доходы граждан начали, хоть и «скромно», расти. Динамика доходов граждан — ключевой индикатор развития экономики, и следует приложить все усилия к тому, чтобы рост стал более существенным, сказал президент.