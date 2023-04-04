Москва, 4 апреля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Размер реальной зарплаты в целом по стране должен вырасти на 3–5%. Уровень реальных располагаемых доходов должен подняться на 2–3%. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

«Мы думаем, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3–5%, а реальные располагаемые доходы на 2–3%. Пик инфляции был 17% по результатам марта — инфляция будет меньше 4%», — сказал глава государства.

По словам президента, первостепенная задача для государства — это рост доходов населения и хотя сегодня были упомянуты средние значения, но в целом они отражают тенденцию.

Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, реальные зарплаты россиян выросли более чем на 20% за последние пять лет, в текущем году показатель вырос в 22 регионах. Более всего он заметен в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии.