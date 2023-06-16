Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Западные санкции создали ряд трудностей для российской экономики, однако выбранная в Россией стратегия помогла их преодолеть. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭВ).

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса», — сказал он.

Президент отметил, что из-за санкций стремительно менялись условия в торговле, финансовых расчетах, логистике, кардинально изменилась ситуация в деловой и хозяйственной жизни. Теперь видно, что эти трудности получилось преодолеть.

«Сегодня, уважаемые коллеги, можно уверено сказать — стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России сработала», — сказал президент.

Путин отметил, что в апреле 2023 года рост ВВП России в годовом исчислении вырос на 3,3%. Специалисты считают, что по итогам года он может вырасти ещё на один процентный пункт.

«Но, на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше, до 1,5%, а может быть даже под 2%», — подчеркнул президент.

Он добавил, что при таком росте ВВП Россия сохранит место в числе ведущих мировых экономик.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года МВФ спрогнозировал, что ВВП России в условиях санкций по итогам 2023 года упадёт на 3,4%. В январе в организации пересмотрели прогноз и пришли в к выводу, что будет рост российской экономики в 2023 году и он составит 0,3%.

Глава Сбербанка Герман Греф представил 14 июня свой прогноз роста экономики в текущем году — около 2%. Он подчеркнул, что это будет хорошим результатом. По его мнению, российская экономика в течение двух лет вернётся к показателям, которые были до санкций.