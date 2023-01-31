Москва, 31 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В 2023 году рост экономики России составит 0,3%, такой прогноз обозначен в отчёте МВФ. По данным аналитиков, в 2022 году ВВП России упал на 2,2%, хотя по прогнозу, сделанному в октябре 2022 года, падение должно было быть на уровне не ниже, чем 3,4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

В 2024 году ВВП России вырастет на 2,1%, это всего на 1% меньше, чем прогнозируется для мировой экономики. Напомним, ранее эксперты Международного валютного фонда сделали прогноз о том, что установление странами G7 так называемого потолка цен на российскую нефть не окажет существенного воздействия на ее экспорт, а значит — и на экономику.

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Минфин РФ на днях предложил вернуть на уровень до 7% ВВП порог объема ликвидных средств, при котором возможно тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Напомним, планка инвестирования ФНБ в 10% ВВП была утверждена в ноябре 2021 года. Сверх порогового значения не допускается инвестирование средств ФНБ.

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На этом фоне отмечен существенный рост дефицита госбюджетов стран ЕС. Общий объём госрасходов с учётом сезонных колебаний в еврозоне вырос примерно на 58 млрд евро (по сравнению с предыдущим кварталом), при этом общие доходы увеличились примерно на 15 млрд евро. Основной причиной роста дефицита экономисты назвали «значительное увеличение общих расходов», включая меры по смягчению влияния высоких цен на энергоносители.

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Состояние экономики России наглядно показывает, что российским дипломатам удалось ограничить последствия разрыва отношений с недружественными странами после начала специальной военной операции (СВО), известила 30 января пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Mid.ru МИД России

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По предварительной оценке, ВВП России по итогам 2022 года снизился всего на 2,5%. Снижение оказалось куда менее значительным, чем предрекали отдельные эксперты (до 20%), отметил российский президент Владимир Путин. В середине января 2023 года он поблагодарил правительство РФ за эффективную работу в 2022 году.

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Известие прокомментировал в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Добавлю, что инфляция по итогам года осталась в пределах 12% с небольшим (предрекали 60-70%), ВВП предварительно снизился на 2,8-2,9% (пророчили 10-12% более), а промышленность, опять же, по предварительным данным, просела всего на чуть более 1%. Я уже не говорю о том, что «противники» заявляли, что к декабрю «российская экономика перестанет существовать». Произошла переориентация российских экспортных потоков на Восток, только в Индию экспорт за года вырос более чем на 430%. Что до Европы, то в прошлом году в каждом месяце поставки российской нефти денежно были выше, чем в 2021-м».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Как сообщало ИА REGNUM, МВФ дал улучшенный прогноз для экономики России, ухудшив показатели США. Так, если для мировой экономики в 2024 году фонд ожидает роста на 3,1%, то в отношении экономики США ожидания ухудшились (рост на 1%).

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