Москва, 14 июня, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Российская экономика в 2023 году продемонстрирует рост около 2% и восстановится до прежних объемов в течение двух лет, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

ИА REGNUM Россия

Об этом пишет «Лента. ру».

«Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка двух процентов, и это хороший результат», — сказал он.

Греф отметил, что в Сбербанке считают, что экономика страны восстановится до прежних объемов и вернётся к былым показателям своего роста в течение двух лет. Глава организации уточнил, что российская экономика продолжит расти, если в ближайшие три года в мире не произойдёт катаклизмов и ситуация будет оставаться стабильной.

Он подернул, что Россия обладает потенциалом для такого роста.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Международный валютный фонд выпустил отчёт, в котором говорилось, что в 2023 году рост экономики РФ составит 0,3%. При этом в учреждении утверждали, что в 2022 году ВВП России сократился на 2,2%.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика оказалась гораздо устойчивее, чем считали западные страны. Он отметил, что Запад ошибся, полагая, что санкции против Москвы навредят РФ.

7 мая стало известно, что Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, что стало лучшим достижением за последние восемь лет.