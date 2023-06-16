Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 16 июня, что в стране фиксируется рост реальных доходов граждан, индексируются пенсии и растёт минимальный размер оплаты труда. Об этом он рассказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту. Он пока скромный, но всё же это тенденция. Она должна усилиться. Очевидно, это также поддерживает спрос, а значит, внутреннее производство и сферу услуг, особенно предприятия в регионах», — сказал глава государства.

Ранее во время совещания с членами правительства президент призвал выстроить в стране экономическую политику, способствующую росту доходов населения и снижению бедности. Путин подчеркнул, что с этими мерами необходимы и меры соцподдержки, прежде всего семей с детьми. Позднее в беседе с рабочими завода «Тулажелдормаш» Путин заявил, что размер реальной зарплаты в стране должен вырасти на 3–5%, а уровень реальных располагаемых доходов — на 2–3%. По словам президента, в первую очередь государство решает вопросы роста доходов населения.

Как сообщало ИА Регнум, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании в апреле 2023 года, Путин сообщил, что реальные доходы россиян скромно, но начали расти. Российский лидер поблагодарил правительство за работу по созданию фундамента для эффективного социального и экономического развития страны и повышения качества жизни россиян. Он также призвал законодателей действовать чётко и быстро, работать как одна сплоченная команда.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 14 июня. На мероприятие ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов по расчётам может превысить 6 трлн рублей. ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» и насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.