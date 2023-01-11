Москва, 11 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В России необходимо выстроить экономическую политику так, чтобы она способствовала росту доходов населения и снижению бедности. Об этом 11 января на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

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«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей», ― подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что вместе с этими мерами меры социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, должны обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов заявил, что в 2023 году в России будут снижаться реальные доходы населения, что неизбежно в условиях роста инфляции и перестройки экономики.

Напомним, согласно данным HeadHunter, в 2022 году зарплата выросла у 15% жителей России, в то время как 22% пожаловались на снижение доходов.