Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Реальные доходы россиян, пусть и скромно, но начали расти, заявил 28 апреля российский лидер Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании.

Александр Кондратюк/РИА Новости Рабочий на заводе

«Пока скромно, но всё-таки», — сказал он, поблагодарив законодателей за результативную работу по созданию законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России и повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности.

При этом Путин призвал законодателей действовать чётко и быстро, работать как одна сплоченная команда.

«Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации», — сказал президент, добавив, что рост благосостояния народа — первейшая задача власти.

Правотворчество, по словам главы государства, должно быть направлено на всемирную поддержку отечественных предприятий, научных центров и новых прорывных проектов, на общее расширение свободы предпринимательства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство успешно работает над решением задачи по повышению благосостояния жителей.

Председатель правительства назвал основной целью ведомства увеличение доходов россиян. Он не сомневается, что эти намерения будут реализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы жителей России в 2023 году могут вырасти на 3%, прогнозировало в начале апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА». Эти показатели уже начали улучшаться в четвёртом квартале 2022 года, отмечали аналитики.