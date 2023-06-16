Берлин, 16 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Немецкие власти «незамедлительно» передадут Украине ещё 64 ракеты для американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом 16 июня заявил глава минобороны Германии Борис Писториус на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, его слова привело агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемые ракеты для ЗРК Patriot», — сказал он и уточнил, что это планируется сделать «незамедлительно».

Глава немецкого оборонного ведомства также заявил, что такая передача украинской стороне ракет для ПВО важна для обеспечения «устойчивой поддержки» киевских властей.

Как сообщало ИА Регнум, накануне стало известно, что США, Великобритания, Дания и Нидерланды собираются поставить Украине сотни ракет для ПВО малой и средней дальности и сопряжённые с ними системы. Также уточнялось, что эти поставки уже начались и завершатся через несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня заявил, что украинской стороне нужно 50 американских систем противоракетной обороны Patriot. Он назвал эти ЗРК единственным комплексом, способным противостоять «некоторым видам российских ракет». В данный момент Украина получила две батареи Patriot из пяти обещанных.

Позднее американская компания Raytheon объявила, что намерена поставить Киеву до конца 2024 года пять ЗРК Patriot.