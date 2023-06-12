Вашингтон, 12 июня, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Американская компания Raytheon, занимающаяся производством вооружений, собирается до конца 2024 года поставить на Украину пять зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 12 июня сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Грега Хайеса.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Как указал глава компании, Raytheon собирается нарастить производство указанных ЗРК до 12 единиц ежегодно и хочет поставить Украине пять таких систем до конца следующего года.

Хайес также заявил о высокой эффективности Patriot, которые, по его утверждению, вкупе с другими средствами противовоздушной обороны перехватывают до 90% входящих угроз на украинской территории.

Кроме того, он отметил, что украинские специалисты внесли изменения в программное обеспечение, в результате чего ЗРК якобы смогли отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, имеющие в два раза большую скорость по сравнению с теми образцами, под которые создавались Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии, по его мнению, нужно 50 американских ЗРК Patriot. При этом на данный момент киевский режим получил две батареи Patriot из пяти обещанных украинской стороне Западом.

Ракета ЗРК Patriot 29 мая чуть не уничтожила маршрутное такси в Киеве. Министр обороны России Сергей Шойгу 30 мая подтвердил поражение в Киеве ЗРК Patriot и уничтожение крупных складов боеприпасов ВСУ. Глава Минобороны указал, что также российские военные уничтожили крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.