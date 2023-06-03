Киев, 3 июня, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Украинским военным необходимо 50 американских систем противоракетной обороны Patriot. Об этом 3 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Украине нужно 50 батарей Patriot. Это на сегодняшний день единственный комплекс, который может «выключать» некоторые виды российских ракет», — сказал он.

На данный момент Киев получил две батареи Patriot из пяти обещанных украинской стороне Западом.

Зеленский отметил, что для начала контрнаступления ВСУ также нужны средства противовоздушной обороны, так как наступательные действия без контроля в небе «очень опасны».

«Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть», — добавил украинский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский пожаловался, что Украина оказалась в очереди за ЗРК Patriot. Он уточнил, что Киев не может получить ни сами комплексы в нужном количестве, ни ракеты к ним из-за очереди на поставку. В то же время глава киевского режима признал, что некоторые согласившиеся присоединиться к «коалиции» по поставкам этих ЗРК Украине страны просто не имеют таких систем физически.

Ракета американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, поставленного Западом на Украину, 29 мая едва не уничтожила маршрутное такси в Киеве. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 30 мая подтвердил поражение в Киеве ЗРК Patriot и уничтожение крупных складов боеприпасов украинской армии. Он добавил, что также российские военные уничтожили крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.