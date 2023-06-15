Лондон, 15 июня, 2023, 17:01 — ИА Регнум. США, Великобритания, Дания и Нидерланды намерены поставить киевским властям сотни ракет противовоздушной обороны (ПВО) малой и средней дальности, а также сопряжённые с ними системы. Об этом говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном 15 июня на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Минобороны четырёх стран объявили о том, что объединят усилия по поставкам Украине высокоприоритетного оборудования ПВО.

«В рамках этой инициативы будут поставлены сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряженные с ними системы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что поставки оружия уже начались и должны закончиться в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо 50 американских систем противоракетной обороны Patriot. По его словам, это единственный комплекс, который может «выключать» некоторые виды российских ракет». При этом сейчас Киев получил две батареи Patriot из пяти обещанных ему Западом.

После этого занимающаяся производством вооружений американская компания Raytheon сообщила, что собирается до конца 2024 года поставить на Украину пять ЗРК Patriot.