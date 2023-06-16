Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном утром 16 июня осмотрят павильон страны на ПМЭФ. Стороны также проведут переговоры в формате тет-а-тет. Об этом 16 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Prime Minister's Office (India) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

«Сегодня утром Путин вместе с Нахайяном осмотрит эмиратский павильон, после чего состоятся двусторонние переговоры. Переговоры будут один на один», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что главы двух государств пригласят на переговоры других участников в случае необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков рассказал, что Путин проведёт встречу с Аль Нахайяном на ПМЭФ-2023. Он уточнил, что Объединённые Арабские Эмираты в нынешнем году на форуме станут главным гостем.

До этого представитель Кремля рассказал, что 16 июня глава государства встретится с иностранным гостем («запланирован международный контакт»). Затем Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ.