Москва, 16 июня, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном состоится 16 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кадр из видео «Владимир Путин отдал гостю с Ближнего Востока своё пальто» Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

«Объединённые Арабские Эмираты принимают участие в форуме в качестве основного гостя», — сообщили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 16 июня глава государства встретится с иностранным гостем («запланирован международный контакт»). После этого Путин выступит на ПМЭФ.

По словам Пескова, ОАЭ — главный гость форума в этом году: из Эмиратов в Россию прибыла большая делегация, в том числе члены правительства и министры. Завершится ПМЭФ завтра, 17 июня.

15 июня президент России провёл встречу с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Главы государств подписали ряд соглашений, в том числе об углублении стратегического партнёрства, включая военное сотрудничество.